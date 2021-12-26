Дмитрий Песков назвал вопрос о расширении НАТО на Украину вопросом жизни и смерти для российского руководства

Также он упрекнул Запад в несбалансированной позиции в отношении Киева из-за того, что никто в Европе и США, по мнению Пескова, не требует от украинских властей выполнения Минских соглашений. В то же время Песков отметил, что Россия сохраняет сдержанный оптимизм по поводу переговоров с альянсом и США.

Ранее сегодня стало известно, что руководство НАТО предложило Москве провести переговоры по гарантиям безопасности 12-го января, когда в Брюсселе пройдет встреча начальников генеральных штабов стран блока.