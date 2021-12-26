Британская газета «Мэйл он сандей» признала свое поражение в тяжбе с Меган Маркл в деле о публикации личных писем

Британская газета «Мэйл он сандей» признала свое поражение в тяжбе с супругой британского принца Гарри Меган Маркл в деле о публикации личных писем.

Свидетельством этого стала публикация вердикта на страницах таблоида, а также заявление представителей издательского дома Ассошиэйтед Ньюспейперз, которому принадлежит газета о достижении договоренностей по финансовой компенсации, размер которой не уточняется. Кроме того, за счет ответчика будут покрыты все судебные издержки. Решение стало прецедентом, поскольку британские суды обычно встают на сторону СМИ, Тяжба началась два года назад, когда герцогиня Сассекская обратилась в суд с жалобой на издание после публикации ее личной переписки с отцом, переданной в редакцию им самим, открывшей детали их отношений. Томас даже не присутствовал на ее свадьбе. Сторона истца настаивала тем самым, что были нарушены авторские права герцогини, а ответчики пытались доказать, что переписка не носила частного характера, а текст помогал составить личный ассистент Меган.

В марте 2020 года принц Гарри и его супруга отказались от статуса старших членов британской королевской семьи и переехали на жительство в Соединенные Штаты Америки.