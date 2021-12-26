Член СПЧ Александр Асмолов, который является сотрудником МГУ, призвал приостановить обучение в вузе 9-летней девочки. Завкафедрой факультета психологии сказал «Эхо Москвы», что подобный социально-педагогический эксперимент может негативно отразиться на ребенке.

Тем временем, отец юной студентки Евгений Тепляков в эфире «Рен-ТВ» заявил, что член Совета по правам человека Александр Асмолов не имеет права выступать с заявлениями по поводу учебы его ребенка и призвал, чтобы комиссия по этике дала оценку действий Асмолова.

Ранее в МГУ сообщили, что 9-летняя Алиса Теплякова, которая поступила на факультет психологии, с сентября не посещала занятия, а поведение ее отца, который обвинил сотрудников вуза в травле ,назвали неадекватным.