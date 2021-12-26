Москва рассматривает предложение НАТО провести заседание Совета с Россией впервые за два с половиной года. Это сообщили полчаса назад ТАСС в министерстве иностранных дел. Генсек альянса Йенс Столтенберг наметил переговоры на 12-е января.

Недавно Россия в ультимативной форме потребовала от НАТО прекратить расширение на восток, в частности, гарантировать невступление в альянс Украины. Это произошло на фоне целого ряда сообщений западных СМИ о концентрации российских войск на границе с Украиной и возникшей угрозой вторжения.

На переговорах с НАТО в январе, если они состоятся, не будет принято важных решений. Но они могут стать этапом возможной разрядки, сказал в интервью «Эху» главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов.

Если НАТО откажется дать гарантии нерасширения на восток, то ответ России может быть самым разным, отметил президент Владимир Путин. Президент подчеркнул, что нацелен на дипломатическое решение.

Ранее МИД опубликовал проект договора с НАТО, который содержит ряд требований к альянсу, в том числе нерасширение на восток. Главный редактор Эха Москвы и наш политический обозреватель Алексей Венедиктов назвал это «троллингом».

России следовало бы не обострять отношения с НАТО, а дружить с альянсом, отметил в нашем эфире бывший министр иностранных дел Андрей Козырев.

Андрей Козырев добавил, что России давно надо было в НАТО вступить.