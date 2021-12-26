Заседание совета Россия – НАТО вряд ли закончится принятием серьезных решений – главред Carnegie.ru

Заседание совета Россия – НАТО, которое может состояться 12 января, вряд ли закончится принятием серьезных решений. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов.

«Если война зависит от начала каких-то переговоров, мне кажется, что совет Россия – НАТО – это не тот формат, который может убедить Россию в том, что ее требования как-то приняты всерьез. Совет Россия – НАТО, он, конечно, отсутствовал последние годы, и вроде бы это нормализация. Но явно Россия хочет чего-то большего, чем то, что она имела в прошлом как проигравшая сторона в Холодной войне», — сказал он.

По словам А.Баунова, «просто возращение к этому совету, в котором блокирующую роль имеют бывшие советские республики, не устроит Москву именно как серьезный шаг навстречу новым требованиям». «Так-то в принципе хорошо, что совет Россия – НАТО решили оживить. Но никаких решений совет Россия – НАТО принять не может. Он может только успокоить само НАТО перед двусторонними разговорами. Без двустороннего разговора по существу никакая эскалация снята не будет. Либо будут какие-то еще форматы, более убедительные для Москвы, либо повестка и способ функционирования этого совета Россия – НАТО будут определены заранее иначе, чем мы просто поговорим о том, какие мы хорошие, и какие вы плохие», — заключил он.

Ранее Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил провести заседание совета Россия-НАТО 12 января. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на пресс-службу международной организации.