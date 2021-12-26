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Эксклюзив Эха 17:51, 26 декабря 2021

Защиту блогера Хованского пока не уведомили о том, что следствие потребовало изменить ему меру пресечения

Защиту блогера Юрия Хованского пока не уведомили о том, что следствие потребовало изменить ему меру пресечения. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Александр Передрук.
«Вся информация, которой я сейчас обладаю – это информация с сайта Куйбышевского районного суда, где размещена карточка дела. Там указано, что следующим предметом рассмотрения на заседании 29 декабря будет вопрос об изменении, либо отмене меры пресечения, которая избрана тем же Куйбышевским судом ранее. Косвенно этот факт подтверждается номером материала дела», — рассказал адвокат.
Как добавил А.Передрук, защиту должны уведомить об этом не позднее, чем за 5 суток.
Хованский с июня находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма. Ему неоднократно продлевали арест, в последний раз — до 8 января. Уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК против блогера было заведено из-за песни про теракт на мюзикле «Норд-Ост».
Защита обращала внимание, что следствие доказывает вину Хованского показаниями, которые дали трое петербуржцев, двое из них ранее могли работать в полиции. Согласно материалам, в 2018 году они случайно услышали песню про теракт на Дубровке из смартфонов незнакомых людей на улице или в баре, а в апреле текущего года наткнулись на трек в интернете и пожаловались в центр «Э» МВД. При этом протоколы свидетелей наполовину состоят из одинаковых фраз и целых абзацев.


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