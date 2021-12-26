Президент Владимир Путин сказал, что в Новый год будет слушать свое же обращение к народу. По его словам, он планирует провести праздничную ночь в кругу близких, передает ТАСС. С кем именно, Путин не уточнил. Президент предпочитает не раскрывать информацию о своих детях и внуках.