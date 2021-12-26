В Германии расследуют 11 тысяч случаев подделки паспортов вакцинации. Как пишут местные СМИ со ссылкой на данные региональных уголовных ведомств, по числу дел лидирует Бавария, где зафиксировано почти 3 тысячи фальшивых документов о прививках от коронавируса. Это втрое больше, чем в Берлине. В Германии полностью привито более 70% населения. В следующем году прививку от коронавируса в стране планируют сделать обязательной, передает ТАСС.
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