На Украине женщин с детьми и беременных собираются поставить на воинский учет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главное управление разведки Минобороны страны. Вступил в силу приказ министерства обороны. В ведомстве отметили, что постановка на воинский учет – это не призыв на службу, но за уклонение предусмотрены штрафы. Главнокомандующий вооруженных сил Валерий Залужный говорил, что для женщин ничего не изменится, но армия будет знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства.
Самое обсуждаемое
+ Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи…
Россию пугает не демократия в соседней стране, а тотальный отход от нее Формулировка президента России предельно недвусмысленная: «Вы должны дать гарантии, и немедленно — сейчас. А не забалтывать десятилетиями». Если кто-то хотел доказательств, что это не блеф – вот они. Многолетнего ожидания ответа под аккомпанемент расширения НАТО больше не будет…
Популярное за неделю
23 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)