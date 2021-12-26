На Украине женщин с детьми и беременных собираются поставить на воинский учет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главное управление разведки Минобороны страны. Вступил в силу приказ министерства обороны. В ведомстве отметили, что постановка на воинский учет – это не призыв на службу, но за уклонение предусмотрены штрафы. Главнокомандующий вооруженных сил Валерий Залужный говорил, что для женщин ничего не изменится, но армия будет знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства.