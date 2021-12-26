В Бурятии пропал пожарный, который пожаловался на избиение силовиками, сообщает «Радио Свобода*». Сотрудник МЧС Алексей Попов больше недели не отвечает на звонки правозащитников. По его словам, в начале августа сотрудники Росгвардии попытались ограбить его во дворе его дома, после чего несколько часов избивали и угрожали изнасиловать, затем оставили на ночь в камере. Спустя два дня Попов обратился в СК, и после этого к нему приехали домой те же силовики и угрожали. Российские власти считают «Радио Свобода*» иностранным агентом.

* Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом.