В Кремле заявили, что у лидеров России и США наладился очень хороший диалог. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин и Джо Байден уважительно излагают те моменты, по которым диаметрально расходятся. Песков отметил, что Байден не может отменить санкции, поскольку связан по рукам соответствующими законами, которые были приняты Конгрессом. В марте этого года президент США Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей, что вызвало определенный резонанс.