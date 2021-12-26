Талибы* в Афганистане упразднили два министерства – по парламентским делам и по вопросу мира. Кроме того ,прекращена работа двух специальных комиссий, которые курировали выборы. В движении Талибан*, которое признано в России террористическим и запрещено, сказали, что эти ведомства и комиссии в нынешней ситуации не нужны, передает Associated Press. Ранее талибы* упразднили и министерство по делам женщин.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.