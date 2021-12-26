Защита блогера Юрия Хованского пока не получала ходатайство следствия об изменении меры пресечения. Это сказал «Эхо Москвы» адвокат фигуранта Александр Передрук.

Александр Передрук напомнил, что находится под подпиской о неразглашении материалов дела, поэтому не может сказать, с чем связано ходатайство СК. Куйбышевский суд Петербурга намерен рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения видеоблогеру 29-го декабря. Юрий Хованский находится в СИЗО больше полугода по обвинению в оправдании терроризма. Поводом для уголовного дела стало исполнение им песни о теракте на Дубровке.