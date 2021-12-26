Саммит «Россия-НАТО», по данным прессы, впервые за два года может состояться в начале января.

Генсек альянса Йенс Столтенберг хочет организовать заседание 12 января. Позже эту информацию немецкому изданию DPA подтвердил официальный представитель НАТО, чьё имя не называется. В свою очередь в российском МИДе рассказали, что сроки, а также формат саммита пока прорабатываются, как и состав делегации. Там отметили принципиальную важность участия в заседании высокопоставленных военных, поскольку речь пойдёт о вопросах национальной безопасности. Ранее в НАТО выразили готовность сесть за стол переговоров с Россией для обсуждения вопросов, связанных с ситуацией на Украине. При этом в альянсе подчёркивают, что на компромиссы, идти, не готовы. Это в частности касается, возможного вступления Украины в НАТО. Как отметили в альянсе, каждая страна, вправе выбирать свой путь без внешнего вмешательства. В свою очередь президент России Владимир Путин, ранее отметил необходимость укреплять свои вооруженные силы, поскольку даже юридически оформленным гарантиям безопасности со стороны Запада доверять нельзя.

Ранее ряд американских СМИ со ссылкой на свои источники, сообщили, что по данным разведки США Россия может вторгнуться на Украину в начале следующего года.