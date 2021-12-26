Во Владивостоке из-за морозов треснул новый мост. В мэрии сказали, что это произошло из-за аномальных температур, впрочем, сейчас в городе только -17. В администрации отметили, что, по предварительным данным, угрозы обрушения нет. В соцсетях появились фотографии поперечной трещины во всю ширину Рудневского моста. Движение по нему машин решили не перекрывать.