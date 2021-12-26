Глава государства Владимир Путин сообщил, что в Новый год будет вместе с близкими слушать обращение президента. Его слова приводит агентство ТАСС. Путин не уточнил, с кем именно из семьи он намерен провести новогоднюю ночь ,но добавил, что старается сам выбирать подарки внукам.