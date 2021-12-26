Британские и американские ученые обнаружили, что коронавирус снижает врожденный иммунитет человека. Согласно публикации в журнале Nature подавлять естественную защиту могут все основные штаммы: «альфа», «дельта» и «омикрон». Они, в частности, вырабатывают белки, которые нейтрализуют способность организма продуцировать интерферон в ответ на попадание вируса.