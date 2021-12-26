Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт сегодня ушел на самоизоляцию. Он покинул здание правительства, как только узнал, что у его дочери обнаружили коронавирус, пишут местные СМИ. Беннетт утром сдал отрицательный экспресс-тест. Дочери премьера четырнадцать. В июне она прошла вакцинацию.