ЕС требует от России почти 300 миллиардов евро из-за политики импортозамещения. Жалоба направлена во Всемирную торговую организацию. В ней говорится, что интересы европейских компаний серьезно ущемлены, поскольку контракты на госзакупки в основном выигрывают российские предприятия, передает сайт РБК. На днях с аналогичными обвинениями в протекционизме выступили США. В МИДе на это ответили, что правила ВТО нарушают США и ЕС своими санкциями. Напомню, российские власти еще в 2014-м году после западных санкций из-за войны в Донбассе и присоединения Крыма ввели запрет на поставку ряда продуктов из ЕС. Затем политика импортозамещения распространилась и на другие отрасли.