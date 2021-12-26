Два китайских космонавта сегодня вышли в открытый космос. Они продолжают работу для монтажа создаваемой национальной орбитальной станции. Первый в истории выход представителей Китая в космос был совершен в начале ноября. Создание полноценной орбитальной станции должно завершится в следующем году. К базовому модулю планируют пристыковать еще два лабораторных.