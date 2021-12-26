Следователь попросил суд отпустить из СИЗО блогера Юрия Хованского. Он арестован по обвинениям в оправдании терроризма.

СК обратился к Куйбышевскому районному суду Петербурга с просьбой изменить меру пресечения блогера. Заседание по этому вопросу назначено на среду.

Юрий Хованский уже несколько месяцев находится в СИЗО «Кресты». Уголовное дело возбудили из-за песни обвиняемого про теракт во время мьюзикла «Норд-ост», в которой он оправдывал действия террористов. Блогер подтвердил, что у него был такой текст, раскаялся и подчеркнул, что это была неудачная шутка. Однако, Хованский добавил, что спел эту песню в 2012-ом году, из чего следует, что срок давности по этому делу уже прошёл.

Следствие в свою очередь утверждало, что блогер исполнил эту песню в 2020-ом году во время эфира на одной из интернет-площадок. Также, как сообщала РБК, в материалах дела есть показания трёх свидетелей, которые летом 2018-ого случайно услышали эту песню в общественных местах. В медиакомпании уточнили, что все три протокола с показаниями «примерно наполовину» состоят из одинаковых фраз.

Юрий Хованский вёл канал на видеохостинге youtube с 2011-ого года. Он собрал более четырех миллионов подписчиков. Блогер публиковал видео в основном юмористического характера.