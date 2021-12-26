Главное управление МВД Краснодарского края начало проверку по информации о пытках отделе полиции Сочи

Главное управление Министерства внутренних дел Краснодарского края начало проверку по информации о пытках отделе полиции Сочи. Сообщивший о насилии позже был найден мертвым.

Житель Ижевска Евгений Ипатов работал в Сочи электромонтером, размещая объявления в интернете. Когда он приехал на вызов в частный дом, его поджидали полицейские, которые доставили его в отделение. После допроса Ипатова отпустили, однако позже он записал видео, которое разместил в сети. Молодой человек сообщал о том, что его пытали, добиваясь признания в том, что он похитил 60 тысяч рублей. Ипатов снял комнату под чужим именем, но спустя неделю его тело обнаружили на железнодорожном полотне недалеко от города. Оно было обезглавлено. Родственники уверены в том, что Ипатов был убит, поскольку комната, в которой он жил была вся в крови. Как сообщает Новая газета видео с его предсмертным интервью привез в редакцию друг Евгения Дмитрий Иванников

По версии полицейских молодой человек сам бросился под поезд, однако в Следственном комитете отказались возбуждать дело по статье о доведении до самоубийства.