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16:01, 26 декабря 2021

В Кремле заявили, что НАТО постепенно проникает на Украину

В стране несколько тысяч военных инструкторов альянса, сказал в телеэфире пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства Владимир Путин считает продвижение НАТО на восток угрозой для России.

Ранее сегодня немецкое агентство DPA сообщило, что генсек альянса Йенс Столтенберг предложил впервые за два с половиной года созвать заседание Совета Россия-НАТО для диалога с Москвой. МИД недавно опубликовал проект договора о гарантиях безопасности с НАТО, в котором есть требование не включать в альянс Украину.


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