В СПЧ предложили приостановить обучение девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ из-за опасности для ее психики

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Асмолов предложил приостановить обучение девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ из-за опасности для ее психики. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Ситуация вокруг Алисы Тепляковой достигла достаточно высокого градуса по барометру напряжения. Все ищут, кто прав, кто виноват, виновен ли университет, виновны ли родители. Ребенок оказывается как бы вне этого, и конфликт, а также психотравматическая ситуация в связи с развитием девятилетней девочки продолжаются. Именно поэтому, чтобы прекратили бросать друг в друга камни упреков и попытались найти выход, я обратился к своим коллегам, которые через оптику Конвенции о правах ребенка должны четко посмотреть, насколько возможен такой эксперимент над детьми, даже если главным его автором является влюбленный в своих детей родитель», — заявил А.Асмолов.

Как отметил правозащитник, его позиция заключается в том, что это «эксперимент с непонятными последствиями, в котором родитель, пусть и из самых лучших побуждений, считает свою педагогическую технологию акселерации познавательного развития ребенка ноу-хау и не учитывает, что в этой ситуации происходит не только познавательное, но и личностное развитие». «Ребенок вырван из нормального процесса. Я думаю, здесь нужно четко понять зоны риска и посмотреть, каким образом можно мягко выйти из этого эксперимента и предоставить ребенку индивидуальные программы обучения, вовсе не касающиеся только той специальности, на которую он попал», — заключил А.Асмолов.

Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике после чего подала документы на факультет психологии МГУ. Девочка поступила в университет на коммерческой основе.

В первую сессию Тепляковой в МГУ у ее отца возник конфликт с преподавателями факультета. По словам мужчины, Алису во время экзамена якобы не выпускали из аудитории. Как сообщалось, Тепляков должен был ждать дочь на посту охраны, но попытался прорваться на факультет и напал на заведующего кафедрой. Также он написал заявление в полицию о незаконном удержании ребенка во время экзамена.