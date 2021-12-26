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15:33, 26 декабря 2021

В Федерации фигурного катания сообщили, что 15-летнюю Софью Муравьеву включили в сборную России по ошибке

В Федерации фигурного катания сообщили, что 15-летнюю Софью Муравьеву включили в сборную России по ошибке. Гендиректор организации Александр Коган сказал, что спортсменка хорошо выступала на чемпионате страны, но по возрасту действительно не может участвовать в первенстве Европы. Турнир пройдет в Таллине в январе.


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