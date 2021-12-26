Британская газета Mail on Sunday признала поражение в судебной тяжбе с Меган Маркл, супругой принца Гарри. Сегодня издание поместило на первой полосе информацию о решении суда, в котором говорится, что СМИ нарушило авторские права герцогини Сассекской. Газета пишет, что достигнута договоренность о финансовой компенсации. Размер выплат не разглашается. Поводом для иска стало то, что в 2019-м году газета без разрешения Меган Маркл опубликовала выдержки из ее письма к отцу.