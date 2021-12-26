В Башкирии во время метели произошло второе за день массовое ДТП. На трассе между Уфой и Оренбургом столкнулись 11 машин. Пострадавших нет, сообщили в полиции. Ранее сегодня на той же дороге врезались друг в друга более 30-ти автомобилей. В результате один человек погиб, пятеро пострадали.
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