В Башкирии во время метели произошло второе за день массовое ДТП. На трассе между Уфой и Оренбургом столкнулись 11 машин. Пострадавших нет, сообщили в полиции. Ранее сегодня на той же дороге врезались друг в друга более 30-ти автомобилей. В результате один человек погиб, пятеро пострадали.