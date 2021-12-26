В Кремле назвали лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена самыми опытными политиками на планете. Такую оценку дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В телеэфире он также согласился, что в этот перечень входит и лидер Китая Си Цзиньпин. По словам Пескова, у Путина и Байдена наладился очень хороший и уважительный диалог. В марте президент США назвал Владимира Путина убийцей.