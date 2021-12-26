Следствие направило ходатайство об изменении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому, сообщил юрист Павел Чиков. Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрит вопрос 29-го декабря. Видеоблогер Юрий Хованский полгода содержится в СИЗО. Ему заблокировали счета после того, как внесли в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Хованского обвиняют в оправдании терроризма из-за песни о теракте на Дубровке.