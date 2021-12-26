Политик Цыпляев считает, что Россия не готова к воссозданию СССР

. Политик, бывший народный депутат и член Верховного совета СССР Сергей Цыпляев считает, что Россия не готова к воссозданию Советского Союза. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Если все народы так хотели Советского Союза, ну вот установились отдельные государства, что мешало сесть, договориться и создать новый Союз? Вот попробуйте, сделайте это. Я думаю, что сейчас Россия в значительной степени не была бы готова к равноправному разговору, к уважению государственности и культур других стран, для того чтобы строить Советский Союз на тех принципах, которые она сегодня декларирует», — отметил С.Цыпляев.

С его точки зрения, на самом деле, когда Россия говорит про Советский Союз, она думает не о Советском Союзе. «Сколько народу возмущается тем, что к нам приехали люди из Средней Азии сегодня в наших городах? Но вы же хотели Советский Союз. Вот он к вам приехал. Вы радуйтесь тому, что вы имеете то, что вы хотели. Ах, вы желали, чтобы они жили там отдельно, никогда не появляясь к нам, а мы ими руководили? Так это, извините, колониальная империя, а это совсем не Советский Союз народов», — пояснил С.Цыпляев.

Он также считает, что «Россия и Украина – это ключевая связка для интеграционного проекта на Востоке». «И мы должны проявить мощную политическую мудрость, силу и найти в себе возможности, как нам все-таки построить здесь нормальные взаимоотношения, а не идти на столетия конфронтации и борьбы, которые вырисовываются. Мы полностью обессилим здесь друг друга и потом будем опять говорить, что какой-то всемогущий Дядя Сэм – я называю этих людей сектой американопоклонников, кто считает, что в этом мире все делают только американцы, – что это он виноват, что устроил это мероприятие. Вот это те реалии, в которых мы сегодня находимся», — заключил С.Цыпляев.