Евросоюз требует от России 290 миллиардов долларов за политику импортозамещения

Жалоба ЕС, поданная во Всемирную торговую организацию, состоит из трёх основных пунктов. Согласно документу, опубликованному на сайте ВТО, Брюссель не устраивает дискриминационная оценка заявок на госзакупки. Как отмечается, российские компании, связанные с государством, якобы, получают необоснованные преференции. В частности, подают заявки на участие в тендерах с заниженной стоимостью. Евросоюз также не доволен необходимостью получения отечественными корпорациями предварительных разрешений для покупки зарубежной машиностроительной продукции. В то же время приобрести подобные изделия российского производства можно свободно, без каких-либо лишних одобрений. В ЕС не согласны и с национальными квотами при госзакупках. Почти в 250 группах товаров, включая автомобили, оборудование, медицинские приборы и текстильные изделия, до 90% должна составлять российская продукция. Европейские чиновники считают данные правила несправедливыми, добавив, что смешанные ограничения и стимулы дискриминируют иностранных производителей.

Напомним, российские власти ввели эмбарго на поставку многих европейских товаров несколько лет назад. Продукцию, незаконно завезённую из западных стран, надзорные ведомства показательно давили бульдозерами и выкладывали видеоролики данного процесса в интернет.

Ранее, власти США также обвинили Россию в нарушении норм, установленных Всемирной торговой организацией. В российском МИДе в ответ на это напомнили, что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции запада.