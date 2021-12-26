Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что «Новую газету» просто забыли аккредитовать на пресс-конференцию Владимира Путина. Он сказал, что большинство представителей СМИ из числа тех, кому из Кремля не звонили до последней недели, сами напоминали о себе, цитируют представителя администрации президента информагентства. «Новую газету» не аккредитовали после нашумевшей Нобелевской речи главного редактора издания Дмитрия Муратова на вручении ему премии мира. Вопрос от Дмитрия Муратова президенту задал журналист «Эха Москвы» Максим Курников.

Журналист «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома в Москве в 2006-м году. В октябре этого года истек срок давности для привлечения к ответственности заказчиков преступления.