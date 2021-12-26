Следствие неожиданно попросило отпустить видеоблогера Юрия Хованского из СИЗО, сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Информация о ходатайстве СК появилась на сайте Куйбышевского районного суда Петербурга. Юрий Хованский находится в СИЗО с июня. Его обвиняют в оправдании терроризма из-за исполнения песни о теракте на мюзикле «Норд-Ост». По сведениям издания РБК, дело основано на показаниях трех свидетелей, которые частично совпадают дословно. Российские власти считают организацию «Агора» иностранным агентом.