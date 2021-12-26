Российская фигуристка Мария Талалайкина будет выступать за Италию

Разрешение дала Федерация фигурного катания на коньках России, передает РИА Новости. 19-летняя Талалайкина является бронзовым призером Кубка России. На чемпионате страны в прошлом году она заняла девятое место. Недавно другая российская фигуристка Анастасия Губанова начала выступать за сборную Грузии.