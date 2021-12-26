В ЮАР скончался известный борец против апартеида, лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту

Архиепископу англиканской церкви было 90 лет. Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал его патриотом, которому нет равных. Глава государства подчеркнул, что Десмонд Туту несмотря на все тяготы оставался верным своим убеждениям.
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Россию пугает не демократия в соседней стране, а тотальный отход от нее Формулировка президента России предельно недвусмысленная: «Вы должны дать гарантии, и немедленно — сейчас. А не забалтывать десятилетиями». Если кто-то хотел доказательств, что это не блеф – вот они. Многолетнего ожидания ответа под аккомпанемент расширения НАТО больше не будет…
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