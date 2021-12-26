В Новосибирске задержан участник акции против обязательных прививок от коронавируса. Ему вменяют нарушение масочного режима, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо*». Российские власти считают его иностранным агентом. Роскомнадзор накануне заблокировал сайт организации. Сама акция прошла 10-го декабря.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.