В России зафиксирован минимальный с конца сентября суточный прирост инфицированных коронавирусом

Это 23 700 новых заболевших, сообщили в оперативном штабе. В Москве выявлено чуть более 2-х тысяч новых случаев, в Петербурге – 1 850, в Подмосковье – 1 500. При этом смертность остается высокой: ежедневно в России умирают от коронавируса больше тысячи человек. За сутки, по данным оперативного штаба, скончались 968 пациентов, из них в Москве – 71 человек. Независимые аналитики полагают, что эти цифры могут быть занижены.
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