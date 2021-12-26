В России зафиксирован минимальный с конца сентября суточный прирост инфицированных коронавирусом

Это 23 700 новых заболевших, сообщили в оперативном штабе. В Москве выявлено чуть более 2-х тысяч новых случаев, в Петербурге – 1 850, в Подмосковье – 1 500. При этом смертность остается высокой: ежедневно в России умирают от коронавируса больше тысячи человек. За сутки, по данным оперативного штаба, скончались 968 пациентов, из них в Москве – 71 человек. Независимые аналитики полагают, что эти цифры могут быть занижены.