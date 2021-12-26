Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России провести переговоры по безопасности 12-го января, сообщает немецкое агентство DPA. Предполагается, что они пройдут в формате Совета Россия-НАТО, который не собирался уже два с половиной года. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сказал ТАСС, что сроки и формат переговоров пока прорабатываются. Россия, по данным западных СМИ, сконцентрировала войска на границе с Украиной и потребовала письменной гарантии от НАТО, что страна не войдет в альянс.
Самое обсуждаемое
+ Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи…
Россию пугает не демократия в соседней стране, а тотальный отход от нее Формулировка президента России предельно недвусмысленная: «Вы должны дать гарантии, и немедленно — сейчас. А не забалтывать десятилетиями». Если кто-то хотел доказательств, что это не блеф – вот они. Многолетнего ожидания ответа под аккомпанемент расширения НАТО больше не будет…
Популярное за неделю
23 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)