Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России провести переговоры по безопасности 12-го января, сообщает немецкое агентство DPA. Предполагается, что они пройдут в формате Совета Россия-НАТО, который не собирался уже два с половиной года. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сказал ТАСС, что сроки и формат переговоров пока прорабатываются. Россия, по данным западных СМИ, сконцентрировала войска на границе с Украиной и потребовала письменной гарантии от НАТО, что страна не войдет в альянс.