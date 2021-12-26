Бывший министр иностранных дел РФ Андрей Козырев считает, что России нужно вступить в НАТО

Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Нам нужно было де-факто давным-давно – и сейчас это вполне возможно – вступить в НАТО. Другой вопрос: как это технически оформляется? Это неважно. Например, Япония или Австралия. Они не являются членами НАТО, но они имеют договор безопасности с Соединенными Штатами. И они фактически то же самое, что члены НАТО. На них распространяются все гарантии. И все воспринимают как часть западных стран. То есть много есть таких дипломатических технических вариантов», — сказал А.Козырев.

Он отметил, что если бы был сейчас опять на том месте, то позвонил бы нынешнему секретарю по международным делам в Лондон и попросил посоветовать, «как нам не фактически, а технически решить вот этот вопрос?» «Потому что там есть проблемы чисто юридические и так далее. Это все надо оставить дипломатам», — пояснил А.Козырев.

С его точки зрения, России «нужно перепрыгнуть через старую эпоху и осознать, наконец, реальность». «Никакое НАТО нам не угрожает, никто нам не угрожает в Европе. Это наши по определению должны быть партнеры, друзья, и нам надо интегрироваться вместе с ними, не теряя своей национальной особенности и культуры. А находиться в конфронтации с НАТО, с наиболее развитыми странами мира, и не проводить из-за этого или ограничивать возможности модернизации – это какая-то безумная политика», — считает А.Козырев.

Бывший глава МИД добавил, что это «сильно напоминает ГКЧП». «Это верхушка власти, которая смотрит назад и абсолютно не способна осознать мир вокруг себя. Очень может быть, что это кончится так же плачевно, как кончилось для Советского Союза», — подчеркнул А.Козырев.

По его мнению, противостояние России и НАТО «придумано исключительно для того, чтобы иметь внешнего врага по советской старинке». «И это раздувается пропагандой. НАТО не является врагом. Более того, чем ближе НАТО будет приближаться к нашим границам – мы можем даже отказаться от пограничников с ними, потому что они сами берут на себя всю ответственность за то, чтобы бороться и с наркотрафиком, и с трафиком оружия», — заключил А.Козырев.