Правозащитник: Похищения людей в Чечне говорят о наличии «кампании по подавлению любой критики режима Кадырова»

Массовые похищения людей в Чечне свидетельствуют о наличии «кампании по окончательному подавлению любой критики режима главы республики Рамзана Кадырова». Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член правления общества «Мемориал»* Олег Орлов.

«Похищения продолжаются. Они не закончились. Вчера были. Похищения случаются и за пределами Чеченской республики. Так что действительно идет кампания по окончательному подавлению любой критики режима Рамзана Кадырова», — сказал он.

Как предполагает О.Орлов, происходящее в Чечне или вокруг нее, «может быть связано с тем, что режим Кадырова уловил общее направление ветра». «Ведь мы же видим, что в целом по России идет очередной вал подавления инакомыслия: блокировка сайтов, признание новых и новых информационных ресурсов иностранными агентами, запрет правозащитных организаций. В рамках этого общего тренда режим Кадырова начал действовать, как он умеет: похищать, брать в заложники и так далее», — пояснил правозащитник.

О.Орлов добавил, что к «Мемориалу» пострадавшие от похищений пока не обращались. «Все боятся. Никто ничего не говорит. «Комитет против пыток» направлял туда своего адвоката. С ним в РОВД никто не говорил», — заключил он.

*— Власти РФ считают иноагентом