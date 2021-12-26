В Вашингтоне считают Азовское море районом возможного вооруженного конфликта между Россией и Украиной, пишет газета Washington Post. По словам источника, береговая линия Азова имеет для России более серьезную стратегическую и экономическую ценность, чем пострадавшие от войны восточные области Украины.

Газета отмечает, что международное внимание сосредоточено на концентрации российских войск вблизи сухопутной границы с Украиной, но если вторжение начнется с моря, то украинские военные окажутся в значительной степени бессильны, передает «Интерфакс».

Ранее в российском руководстве неоднократно заявляли, что у России нет планов нападать на Украину.