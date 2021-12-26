Российские власти отчитались о минимальном количестве заразившихся в сутки почти за три месяца

Тем временем в некоторых европейских странах объявили о максимальных темпах распространения заболевания за всю пандемию.

Впервые с конца сентября по стране выявили менее двадцати четырёх тысяч заразившихся в день. Это следует из сегодняшних сводок оперативного штаба. По данным чиновников, в России зарегистрировали 23 721 новый случай заболевания. Это примерно на двадцать тысяч меньше, чем было на пике заражений в начале ноября.

Согласно этим подсчётам, снижается и смертность. Количество умерших от коронавируса третий день подряд не превышает тысячи человек в сутки. За минувший день зарегистрировали 968 смертей, таким образом общее количество жертв ковида по стране превысило уже 304 тысячи.

На этой неделе в Минздраве объявили, что всего в России выявили несколько десятков заболевших со штаммом «омикрон». В европейских странах в свою очередь из-за него фиксируют максимальное количество заразившихся. Например, во Франции суточная заболеваемость впервые превысила 94 тысячи человек, а в Португалии приблизилась к отметке в 13 тысяч. Также темпы распространения ковида значительно выросли в Великобритании, Германии и Ирландии.

Ранее в ВОЗ официально подтвердили, что «омикрон» распространяется быстрее других штаммов коронавируса. В организации добавили, что заболеваемость новой вариацией инфекции вызывает озабоченность.