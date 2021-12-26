В Греции в возрасте 92-х лет умер бывший президент страны Каролос Папульяс. Подростком он участвовал в движении Сопротивления в годы Второй Мировой войны. Затем был активным участником борьбы против профашистской хунты «черных полковников». Папульяс был президентом с 2005-го по 2015-й годы.