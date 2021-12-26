Почти 6 тысяч рейсов отменили на этих выходных авиакомпании по всему миру из-за штамма коронавируса «омикрон». Это подсчитали итальянские СМИ. Отмечается, что из-за нового, более заразного варианта коронавируса перевозчики столкнулись с нехваткой персонала. Большая часть отменённых авиарейсов пришлась на Рождество, которое накануне отпраздновали западные христиане.