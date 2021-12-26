Новый штамм коронавируса «омикрон» очень быстро приходит на смену варианту «дельта», отметили в Центре имени Гамалеи. Глава одной из лабораторий Владимир Гущин сказал, что это видно по ситуации в США, Великобритании, Дании и Норвегии. Специалист категорически не согласился с мнением, возникшим в СМИ, что «омикрон» может стать своего рода живой вакциной, передает ТАСС. Разновидность коронавируса с большим количеством мутаций была обнаружена на юге Африки в ноябре. Сейчас она зафиксирована более чем в ста странах. Российский Минздрав накануне сообщил, что пока все случаи заражения «омикроном» в России являются завозными.