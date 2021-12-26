МВД начало проверку из-за рассказа жителя Адлера об избиении в полиции, который он записал перед смертью

Об этом сообщается на сайте Управления ведомства по Краснодарскому краю. 25-летний электромонтажник Евгений Ипатов рассказывал на видео, которое «Новой газете» передал его приятель, что в конце сентября его необоснованно задержали полицейские и жестоко избили, требуя признаться в краже 60-ти тысяч рублей у пенсионеров. По словам Ипатова, один из полицейских называл потерпевших своими родственниками. Потом его отпустили, а через несколько дней тело молодого человека нашли обезглавленным на железнодорожных путях.