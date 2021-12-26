Журова: Вопрос недопустимости приближения НАТО к российским границам должен быть приоритетным на совете РФ–НАТО

На совете Россия – НАТО, который может состояться 12 января, следует обсудить вопрос недопустимости приближения альянса к российским границам. Такое мнение выразила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Несомненно, немножко мир замер, потому что, когда дело касается передвижения техники у границ разных государств, это беспокоит многих людей. Поэтому у нас есть вопросы к НАТО, которое к нам приближается, чего не должно делать», — сказала депутат.

С.Журова подчеркнула, что Россия проводит действия по защите страны, но «только на своей территории». «Это крайне важно. А то, что НАТО делает не на своей территории, как минимум нас напрягает. Оно все ближе и ближе. Это тоже не может просто так остаться незамеченным. Поэтому переговоры должны быть и должны быть конструктивными», — отметила она.

С.Журова выразила надежду, что НАТО примет условия России. «Я слышала от президента, что есть какая-то положительная, позитивная динамика. Будем надеяться, что оно так и случится. Это было бы всем очень важно услышать. Примут ли наши условия? Мы их достаточно жестко обозначили. Надеемся, что да, и будут понимать, что мы в любом случае за себя постоим, но дальше не пойдем», — заключила она.