В ЮАР скончался лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту

Ему было 90 лет.

Архиепископ кейптаунский Десмонд Туту, как отмечается на сайте президента ЮАР, был «патриотом, которому нет равных», был принципиальным и прагматичным лидером, «который придал смысл библейскому пониманию того, что вера без действия мертва». Глава республики назвал жизнь нобелевского лауреата вдохновляющей и сложной. Он напомнил, что архиепископ пережил туберкулёз, и что у него получилось преодолеть давление различных режимов апартеида.

Туту был первым темнокожим епископом в ЮАР. Ему удалось добиться и статуса главы англиканской церкви в республике. Священнослужитель активно боролся с расовой сегрегацией республике еще с начала семидесятых годов. После уничтожения режима апартеида по приглашению президента Нельсона Манделы он также возглавил Комиссию правды и примирения. Она занималась расследованием политических преступлений, связанных с нарушением прав человека в ЮАР, начиная с шестидесятых годов. Нобелевскую премию мира Туту получил «за мужество и героизм, проявленные в борьбе против апартеида».

Имя Дезмонда Туту носит общественная организация Центр мира и Фонд борьбы в ВИЧ.