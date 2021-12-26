Руководство футбольного клуба «Зенит» планирует обсудить с болельщиками ситуацию с Fan ID

Фанаты отказываются его оформлять в знак протеста.

О том, что клуб Зенит будет обсуждать сложившуюся ситуацию, объявил генеральный директор Александр Медведев. ПО его словам после зимнего перерыва руководство команды традиционно встречается с болельщиками — тогда поговорят и про Fan ID. То есть это произойдет где то в феврале. Напомню, главное фанатское объединение сине-бело-голубых «Ландскрона”объявило, что не намерено перед стартом следующего сезона оформлять Fan ID в знак протеста. Они заявили, что не собираются превращаться цитирую «в рабов». Система Fun ID подразумевает создание специальных персонифицированных удостоверений болельщиков, которые необходимо предъявлять для посещения соревнований.

Вслед за болельщиками «Зенита» о своем отказе от Fun ID заявили и фанаты «Спартака».