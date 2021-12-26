Сайт Федеральной службы исполнения наказаний оказался временно заблокирован из-за действий хакеров. Таким образом они выразили солидарность с правозащитным проектом Gulagu.net, который уже на протяжении нескольких месяцев публикует видеосвидетельства пыток в российских исправительных учреждениях. Сайт ведомства снова заработал только после того, как основатель Gulagu.net Владимир Осечкин в своем видеообращении попросил перестать атаковать сервер.

В начале октября Gulagu.net начал публиковать записи пыток и изнасилований в российских исправительных учреждениях. При этом до сих пор правозащитники утверждали, что обнародовали лишь малую часть из всего секретного архива ФСИН, который у них есть.

На этом фоне в Госдуме начали обсуждать законопроект об ужесточении наказания за пытки для представителей власти.